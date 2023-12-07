صحيفة عبرية تعلن فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة خلال الأيام المقبلة

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن تل أبيب تعتزم فتح معبر كرم أبو سالم، مع قطاع غزة لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 60 يوما.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن هذه الخطوة المقرر تنفيذها في الأيام المقبلة تهدف إلى تسهيل زيادة عدد شاحنات المساعدات التي يمكنها دخول غزة كل يوم، وتقوم إسرائيل حاليا بتفتيش الشاحنات عند معبر نيتسانا الأصغر بين إسرائيل ومصر قبل إرسالها إلى رفح.

وبينما ستستخدم إسرائيل منشآت كيرم شالوم لتفتيش الشاحنات، فإنها ستظل بحاجة إلى دخول غزة عبر رفح.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمجتمع الدولي يضغطون على إسرائيل منذ أسابيع لفتح معبر كرم أبو سالم، الذي كان في السابق معبر البضائع الرئيسي في غزة.

ومنذ بداية الحرب، دخلت جميع المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، والمخصص للمشاة في المقام الأول.

وقال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وأن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعبر لدخول وخروج شاحنات المساعدات.

ودعت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، إسرائيل إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتسهيل إيصال المساعدات.

وأوضحت الأونروا أن القصف الإسرائيلي على جنوب غزة يزيد معدلات النزوح ويكرر أهوال الشمال.