350 شهيدا.. قوات الاحتلال ترتكب مـ جزرة بشعة بحق أبناء غزة

خلال ساعات..

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية 350 شهيداً جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

ووفق ماذكره الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي له عصر اليوم إن 900 إصابة نقلت إلى المستشفيات من المنازل والمناطق التي تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال.



وأشار الي أن عدد شهداء العدوان الإسرائيليالمستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 17177؛ وكذا عدد المصابين إلى 46000.

وصرح القدرة قائلا : أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب استمرار القصف وقطع الاتصالات.

وأضاف : وفي سياق الاعتداء على الطواقم الطبية والنظام الصحي، مازال الاحتلال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وتابع : المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية".

وشدد على أن تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة "سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى"، وأضاف: نحاول بإصرار إعادة تشغيل أي جزء من مجمع الشفاء الطبي خاصة الطوارئ ونواجه صعوبة في ذلك ونحتاج دعم المؤسسات الدولية.

وأتم قائلا : أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206% وما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان".