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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

فرانك كابريو.. قاضي
فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد

كشف فرانك كابريو، الشهير بقاضي الرحمة محليًا وعالميًا عن خبر حزين لمتابعيه خلال مقطع فيديو عبر صفحته على تيك توك.. فماذا قال؟

طلب رئيس القضاة في بروفيدنس برود آيلاند والرئيس السابق لمجلس محافظي رود آيلاند، أن يصلي الناس من أجله. 

وعن سبب ذلك أوضح، فرانك كابريو البالغ من العمر 87 عامًا إنه بعد عيد ميلاده الأخير، لم يكن على ما يرام وقرر إجراء فحوصات طبية. 

قاضي الرحمة 

ونبه فرانك كابريو في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من  2.5 مليون مشاهدة في 6  ساعات فقط أن الفحوصات كشفت عن إصابته بالسرطان. 

وتابع فرانك كابريو في الفيديو: "أحد أسعد أيام السنة بالنسبة لي هو عيد ميلادي، وقد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادي الـ87 وتلقيت الكثير من الرسائل الرائعة من أشخاص من جميع أنحاء العالم". 

واصل: " تبين أن عيد الميلاد هذا مختلف قليلاً عما كان متوقعاً، لكن مساعدتكم ستمنحني القوة لخوض هذه المعركة الصحية”.

أردف: “خضعت لفحص طبي ولم يكن التقرير جيدًا، حيث تم تشخيص إصابتي بسرطان البنكرياس، وهو نوع خبيث من السرطانات”. 

أشار فرانك كابريو أنه يخض للعلاج على يد الأطباء في رود آيلاند وفي معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ماساتشوستس. 

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فرانك كابريو

شغل كابريو منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم في رود آيلاند.

و ما لفت انتباه الجمهور هو أحكامه المتعاطفة التي بثها التلفزيون في برنامج "Caught in Providence". 

 

ويشتهر كابريو بالاستماع إلى الأشخاص الذين يدخلون قاعة المحكمة ويأخذ كواليس قصتهم في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بحكمه.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 

 

فرانك كابريو قاضي الرحمة أمريكا

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