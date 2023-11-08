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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

الدكتور تيسير التميمي
الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين

قال الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في فلسطين، إن الفلسطينيين صامدون لأنهم أصحاب حق كما أنهم أصحاب فلسطين، موضحًا: "نصمد على أرضنا وندافع عنها لأنها مهد الحضارات ومهبط الرسالات"، ومشددًا على أن غزة تتعرض لحرب إبادة لم يسبق لها مثيل في هذا القرن.

  قاضي قضاة فلسطين:نواجه الآن حرب إبادة جماعية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، قائلاً: "الله سبحانه وتعالى حبانا بأن ندافع عن فلسطين وأن نكون رأس الحربة في الدفاع عنها، هذه المكانة التي ميزنا الله وحبانا بها دفعتنا إلى الصمود على أرضنا مهما كانت التضحيات".

وتابع قاضي قضاة فلسطين: "نواجه الآن حرب إبادة جماعية، وغزة الآن أصبحت مقبرة لأهلها، أطفالا ونساءً وشيوخا ورجالا، قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والبيوت التي هدمت"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني اختار أن يعيش على أرضها وأن يدفن ويموت فيها ولن يهجر منها مهما كلف ذلك من تضحيات.

فلسطين مصر غزة الدكتور تيسير التميمي حرب إبادة جماعية

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