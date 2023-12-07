عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية شائعة لا تصح .. علي جمعة يحذر من 4 كلمات متداولة

أدعية شائعة لا تصح
أدعية شائعة لا تصح

الدعاء عبادة عظيمة يسعى المسلم إليها امتثالا ومحبة لأمر الله تعالى ورسوله، إلا أن هناك أدعية شائعة لا تصح ينبغي ألا يرددها المسلم منها ما ذكره الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

أدعية شائعة لا تصح

وقال الدكتور علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«ربنا سبحانه وتعالى وَضَّحَ وَبيَّن وحَدَّدَ ملامح الحلال وملامح الحرام، ثم جعل الحسنة بعشر، وجعل السيئة بواحدة، ثم جعل هناك مقارنة بين الحسنات والسيئات، وجعل الحسنات يذهبن السيئات، ثم فتح باب التوبة، وباب الاستغفار، وبهذه الهيئة لا يتم الظلم».

كما أنه سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، ولكن برحمته أيضًا وليس بمحض عدله، ومن الجهالة عند بعض الناس أن يقول: "اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك". هذا جاهلٌ بالله وجاهلٌ بنفسه، هذا نوعٌ من أنواع الكبر والتكبر.

وتابع: يعني: واثق في نفسه تمامًا أنه لم يفعل شيئًا، وهو بفعله هذا بالتكبر، يقول فيه النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من كبر».

كيف تحصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. علي جمعة يوضح

ما هي المئات الثلاثة .. أسرارها وفضلها ومتى تقال| علي جمعة يوضح

ولفت علي جمعة إلى أن الكبرياء لله وحده؛ لأن هو الذي يستحق الكبرياء، «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي». يعني: هذا أمر مختصٌّ بالله سبحانه وتعالى فهو الكبير المتعالي، ينازع أحدنا وهو لا يعرف حتى حجمه المادي، حجمه الحياتي، أنه متر وثمانون مثلًا، ووزنه: مائة كيلو، ولا يعرف أن هذه المائة هى كالهباءة في مهب الريح، بالنسبة إلى الأرض التي هى كالهباءة في مهب الريح، بالنسبة للسماء الأولى التي هى حلقة في فلاة بالنسبة للسماء الثانية، فالإنسان إذا تصور حجم الكون، عرف مقدار نفسه حيويًّا، عرف مقدار نفسه وأنه ليس بشيء إِلَّا بالله، وأنه هو في عالم الحيوان -مثلا- الأضعف، يأكله الأسد.

ولكن الإنسان أصبح مُكَرَّمًا مُشَرَّفًا، وأسجد اللهُ ملائكته له؛ تكريمًا له: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}. فأنا مُكَرَّم بالله وليس بحجمي ولا بقوتي ولا بفعلي ولا بعملي ولا بنفسي، فليتقِ أحدنا الله في نفسه، ولا يَقُلْ مثل هذه المجازفات والمخاطرات.

{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}. هذا كلام مَنْ في قلبه الشك والريب على مر العصور، لو جلست مع أولئك الذين غفلوا عن ذكر الله، وتوغلوا في الدنيا، فإنه في النهاية ستراهم على هذه الحال لا يعرف كيف يتكلم، لا يعرف كيف يعيش.

وتابع علي جمعة: جلسنا مع كثير من الناس مع الأطباء والعلماء، ووجدناهم إذا ما أدركتهم الغفلة يقولون هذا، يعيشون الحياة الدنيا، ويظنون أنهم أصبحوا قادرين عليها، وأنهم يعلمون ما لا يعلمه البشر، وأنهم لابد أن يكونوا دائمًا في الصدارة، فيكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، فيكفرون بالله {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يعني: من آلاف السنين وأنتم تقولون لنا: القيامة ستقوم ولا تقوم فلنترك هذا الكلام ، وننتبه  لمصالحنا. هذا الشعور هو نوعٌ من أنواع الكفران.

واختتم علي جمعة بقوله تعالى:{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا}. سيدنا محمد  ﷺ يخرج نفسه دائمًا من المنظومة أمره ربه هكذا، أنا لا أعرف شيئا، وليس لي تدخل بشيء ، أنا لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا، ولا ضرًّا ولا نفعًا ؛ الله تعالى هو الذي يوقع الضرّ، فهو الضار وهو النافع وهو على كل شيء قدير.

علي جمعة دعاء الدكتور علي جمعة أدعية شائعة لا تصح الحسنات اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بعد حشد فنزويلا لقواتها على حدود جويانا

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

موضوعات متعلقة

«الإيجابية».. ننشر موضوع الأوقاف في الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى 1445 غدا

عمرو الليثي: القضية الفلسطينية عانت من التضليل الأعلامي العالمى

ما هي المسبحات السبع .. ولماذا اختلفت صيغ التسبيح في القرآن؟

عمل بسيط لزيادة العمر وحب الملائكة ويجنبك الشيطان.. داوم عليه

ما هي المئات الثلاثة .. أسرارها وفضلها ومتى تقال| علي جمعة يوضح

ما حكم عدم صلاة السنن.. وهل يأثم من ترك سنة الفجر؟

متصل: أبيع البيت أم اقترض لسداد ديون كبيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

النشرة الدينية| تحصينات تبعد عنك معاصي الخلوات.. وعبادة سهلة يومية تغفر ذنوبك كلها

ترشيحاتنا

معسكرات نـ ازية..تعليق عاجل من حركة حماس على صور الأسرى في بيت لاهيا

عائلات الرهائن يضغطون على أمريكا وإسرائيل لاستئناف المفاوضات

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

تارا عماد وأمير عيد وأحمد حاتم ضيوف الحلقة الجديدة من سبوت لايت

أمريكا .. ارتفاع صادم في التحيّز ضد المسلمين والفلسطينيين

نادي بيليه ونيمار.. سانتوس البرازيلي يهبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ