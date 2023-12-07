نادي بيليه ونيمار.. سانتوس البرازيلي يهبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه

سانتوس البرازيلي يشهد يوماً حزيناً بعد هبوطه للدرجة الثانية ولى، بعد 111 عامًا من تأسيسه، إثر خسارته 2-1 أمام فورتاليزا في الجولة الأخيرة من دوري الدوري البرازيلي.

الخسارة أدت إلى هبوط سانتوس إلى المركز 17 في الترتيب، بعد سلسلة من النتائج السلبية.

بعد الهزيمة، اندلعت أعمال شغب وهجوم من الجماهير على اللاعبين في ملعب فيلا بالميرو. تم إحراق سيارات اللاعبين وحافلة الفريق خارج الملعب.

يعد سانتوس أحد أندية البرازيل التاريخية، حيث ساهم النجم بيليه في جعله واحدًا من أبرز الأندية على مستوى العالم. استمتع الفريق بعصر ذهبي في الخمسينيات والستينيات، فاز بعدة ألقاب على مستوى الولايات والدوري البرازيلي، وحقق ألقابًا مهمة مثل كأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتيننتال في الستينيات.