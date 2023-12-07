السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

اعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وذكر الديوان الملكي في بيان له بحسب وكالة الأنباء السعودية : وسيصلى عليه يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
اعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وذكر الديوان الملكي في بيان له بحسب وكالة الأنباء السعودية : وسيصلى عليه يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
ADVERTISEMENT