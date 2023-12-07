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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

حركة حماس
حركة حماس

دعا القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الخميس، الدول العربية والإسلامية الشقيقة لترجمة قرارات قمة الرياض إلى واقع عملي.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: "نثمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة المطالب بتفعيل المادة 99 لحفظ الأمن والسلم الدوليين”.

ولفت حمدان، إلى أن "هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي على جوتيريش غطرسة وندعو العالم لحماية الهيئات الأممية من الإرهاب الصهيوني”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حمدان، أن فصائل المقاومة تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة على مختلف المحاور. 

وأكد حمدان في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام فلسطينية؛ أن المقاومة بخير وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح. 

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وقال أيضا: “إعلانات العدو واعترافه بخسائره لا تعبر عن العدد الحقيقي الذي نحصيه كل يوم”. 

وأتم القيادي في حركة حماس: “المقاومة نجحت خلال 48 ساعة في تدمير 47 آلية للعدو في محوري خان يونس وبيت لاهيا”.

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