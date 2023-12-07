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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات. 

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وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن كل المباريات في دوري أبطال إفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير. 

وأكمل: شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، ولكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز. وأضاف: واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة. 

وأشار كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.

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