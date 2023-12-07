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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عباءة بشكل فستان.. درة تثير الجدل على السجادة الحمراء بجدة

صدى البلد

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وظهرت الفنانة  درة  بإطلالة ساحرة ومحتشمة مرتدية فستانا على شكل عباءة باللون الأبيض المطرزة بالفضي ونسقت معها حقيبة صغيرة باللون الفضي.

 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكيآج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

 

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

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البحر الأحمر السينمائي الفنانة درة المملكة العربية السعودي بإطلالة ساحرة فيلم أنف وثلاث عيون

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