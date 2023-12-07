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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

صدى البلد

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة زوجها.

 

وعلقت سالى عبد السلام، على الصورة قائلة: "الحمد لله اسبوع من غير خناق".. 


 

وتألقت سالى عبد السلام، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأزرق وهو ما كشف عن قوامها الممشوق المتناسق ونسقت معه بعض الإكسسورات باللون النحاسي.


 

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


 

وتتميز سالى عبد السلام بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.


 

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IMG_3914
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الاعلامية سالي عبد السلام سالي عبد السلام زوجها سالي عبد

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