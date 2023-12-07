تعرف على جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .. القائمة الكاملة

انتهى منذ قليل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى دورته الثالثة، بالإعلان عن القائمة الكاملة لجوائز هذه الدورة والتى جاءت كالآتي :



ـ فيلم: "بنات ألفة" لِلمخرجة كوثر بن هنيّة جائزة الشّرق لِأفضل وثائقيّ.

ـ فيلم "بتتذكري" لِلمخرجة داليا نمليش جائزة اليُسر الذهبي للفيلم القصير.

ـ فيلم "حقيبة سفر" لِلمخرجين سمان حسينبيور وأكو زندكاريمي.

ـ جائزة اليُسر الفضي للفيلم القصير.

ـ فيلم "فاقد الأمل" لِلمخرج كيم تشانغ جائزة الجمهور من فيلم العُلا.

ـ نور الخضراء جائزة النجم الصّاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الواعِدة في عالم السينما.

ـ الممثلة منى حوا لِفوزها جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "إن شاء الله ولد".

ـ فيلم "ما فوق الضريح" لِلكاتبين كريم بن صالح وجمال بلماهي جائزة أفضل سيناريو.

ـ فيلم "نذير شؤم" جائزة أفضل مساهمة سينمائية.

ـ المخرج شوكير خوليكوف وجائزة أفضل إخراج عن فيلمه "الأحد".

ـ فيلم "الأستاذ" لِلمخرجة فرح النابلسي جائزة لجنة التحكيم.

ـ فيلم "عزيزتي جاسي" لِلمخرج تارسم سينج داندوار جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل.

تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

المهرجان يقام فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.