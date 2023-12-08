هزار | شبانة يفتح النار على الكاف بعد استبعاد كولر من قائمة أفضل مدرب

علق الإعلامي محمد شبانة علي خروج السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023، ضمن جوائز الأفضل التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال شبانة "أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قدم موسمًا تاريخيًا مع الفريق في الموسم الماضي وحقق كل البطولات ما عدا كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر كان الأفضل بكل تأكيد مع ختام الموسم الماضي.

واضاف شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "إعلان الكاف استبعاد كولر من جائزة أفضل مدرب داخل قارة إفريقيا (هزار)، ولا أعرف أسس الاختيارات والتقييم، فكيف يتم استبعاد مدرب الاهلي، وضم عبد الحق بن شيخة بدلا منه"

ويقام الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، الإثنين المقبل في مدينة مراكش المغربية.