مسؤول أمريكي: إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم

نقلت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن إسرائيل وافقت على فتح معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وإسرائيل، لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية الواردة إلى غزة بناء على طلب الولايات المتحدة.

وكان مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قال الخميس، إن هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم في إسرائيل قريباً، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف جريفيث للصحفيين في جنيف: "ما زلنا نجري مفاوضات وسط بعض المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في الوقت الحالي".