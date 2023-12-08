تعرف على سبب غضب مارسيل كولر من أكرم توفيق

كشف إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل غضب السويسري مارسيل كولر، من نجم الأهلي أكرم توفيق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرى أن أكرم توفيق لم يتطور خلال الفترة الماضية".

وشدد: "كولر يرى أن أكرم توفيق منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي ومستواه متراجع بشدة عما قبل الإصابة، هذا ظهر بشكل ملفت".

وأوضح: "كولر يرى أن محمد هاني هو اللاعب الأساسي في هذا المركز وأن أكرم توفيق المركز الأفضل له هو وسط الملعب، ولديه عدد كبير فى هذا المركز".