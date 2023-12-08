مي فاروق تحيي حفلا غنائيا فى دار الأوبرا منتصف الشهر الحالي

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر الحالي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وياتي هذا الحفل بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التى قدمتها مي فاروق الفترة الأخيرة كان أبرزها حفل روائع السنباطي الذي شاركت فيه بجانب مجموعة كبيرة من المطربين المصريين والعرب.



ومن المفترض أن تقوم مي بعمل البروفات الخاصة لحفلها بدار الأوبرا نهاية الأسبوع القادم، حيث تقوم بوضع قائمة بالأغاني التى تقدمها على خشبة المسرح.

تفاصيل آخر حفلات لمي فاروق

وأحيت المطربة مي فاروق حفلها الأخير على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية تحت عنوان روائع السنباطي بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحدث أغاني مي فاروق

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.



