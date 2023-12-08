هل هناك صيغة معينة للصلاة على النبي؟.. دار الإفتاء تجيب

يبحث الكثير من الأشخاص عن إذا كان هناك صيغة محدده للصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم أم يصح الصلاة علي النبي بأي صيغة كانت حيث تعتبر الصلاة على الحبيب من ذكر الله تعالى، فهي تشرح الصدر، وتريح القلب، وتكفّر ذنوب العبد، والله عز وجل أمر ولا يزال آمرا بشئ إبتدأ فيه بنفسه ثم بملائكته قائلاً " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " وفيما يلي نوضح إذا كان هناك صيغة معينه للصلاة علي النبي وهل يصح الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة؟.

صيغ الصلاة علي النبي

قال الدكتور عبدالله العجمي أمين لجنه الإفتاء بدار الفتوي أمرنا الله عز وجل أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الوفاء له لأن الله أكرمنا وهدانا به وأنقذنا به من النار فكنا خير أمة أخرجت للناس فكان لزاما على هذه الأمه أن تفي له بهذا الفضل العظيم والأجر الجثيم أن نصلي عليه كما أمرنا الله عز وجل حيث يقول الله سبحانه وتعالى "إنّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما".

وتابع فهذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة عليه فجاء من هذه الصيغ قوله صلى الله عليه وسلم" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

وأضاف هناك صيغه أخرى وهي" اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" .

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالأجر العظيم لمن يقوم بالصلاة عليه فقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة ومن صلى علي مئة صلي الله بها عليه ألفا

وأفاد أن الصيغ التي ذكرت آنفا يستحب الصلاة علي النبي بها ولكن إذا اكتفي المرء بقوله عليه الصلاة والسلام فهذا جائز وفضله عظيم عند الله وهذا من باب التوسعة فلا حرج في قول أي صيغة للصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم.

أفضل صيغة للصلاة علي النبي

صيغة الصلاة على النبي لمدحه والصلاة عليه وهي عبادة وذكر من الأذكار المهمة في تفريج الكروب والضيق ويجوز الصلاة على النبي بأي صيغة فيها تشريف وتكريم للجناب النبوي المعظم ، وأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».. صيغة الصلاة على النبي بأشكالها المختلفة في السطور القادمة.

وصيغة الصلاة على النبي تجوز الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة بأي صيغة من الصيغ التي فيها مدح وتشريف وصيغة الصلاة على النبي نستنبطها من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه -رضي الله عنهم، فقد سألوه عن صيغة الصلاة على النبي فأجابهم، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. متفق عليه

صيغة الصلاة على النبي في الدعاء الصلاة بهذه الصيغة التي ذكرناها سابقا- اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. متفق عليه-هي أفضل وأكمل، ولا شك أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لا يختار لنفسه إلا الأفضل والأشر وكلمة الصلاة هنا معناها الدعاء ، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك». إذا أكثر من الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام فإذا جعل الإنسان وقتًا يصلي فيه على النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا، فالله -جل وعلا- يأجره على ذلك، والحسنة بعشر أمثالها، إلى ما لا يحصى من الفضل.

أجمل ما قيل في الصلاة على النبي

وعن أجمل ما قيل في الصلاة على النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من أفضَلِ أيَّامِكُم يومَ الجمُعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ عليهِ السَّلامُ وفيهِ قُبِضَ وفيهِ النَّفخةُ وفيهِ الصَّعقةُ فأكْثِروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فإنَّ صلاتَكُم معروضةٌ عليَّ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وَكَيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرِمتَ؟ أي يقولونَ: قد -بَليتَ- قالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد حرَّمَ علَى الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ اجمل ما قيل في الصلاة على النبي أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة مميزة لأهل السنة والجماعة على مر زمانهم وأيامهم في تفريج الكروب والهموم ".. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.ويقول الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما: "علامة أهل السنة: كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وأفضل صيغة للصلاة عن النبي خارج الصلاة وردت صيغ أخرى للصلاة على النبي ففي بعضها حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد وأفضل صيغة للصلاة على النبي خارج الصلاة اللهم صل على محمد عدد الرمل والحصى، في مستقر الأرضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، في كل يوم ألف مرة ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله.