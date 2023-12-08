النقابة العامة للاتصالات تشكل غرف عمليات استعداداً للانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

قررت النقابة العامة للاتصالات في مصر تشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات، تمهيداً لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النقابة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية لأعضائها والعاملين في قطاع الاتصالات.

تهدف هذه الغرف العمليات إلى تنسيق وتنظيم الجهود المتعلقة بالمشاركة في العملية الانتخابية وتوفير الدعم اللازم للأعضاء، سواء كان ذلك في التصويت أو حملات التوعية أو مراقبة العملية الانتخابية.

وأعربت النقابة عن دعمها الكامل للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، والعمل على ضمان التصويت في العملية الانتخابية والحفاظ على حقوق العمال في التعبير عن آرائهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام النقابة بالعمل النقابي الفعال وتعزيز دور العمال في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.

من المتوقع أن تعمل هذه الغرف العمليات على مدار الفترة المقبلة على تعزيز الوعي السياسي لأعضاء النقابة وتشجيع المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، بهدف بناء مستقبل أفضل للعمال في قطاع الاتصالات والبنية التحتية التقنية في مصر.



جدير بالذكر أن النقابة العامة للاتصالات ولجانها الفرعية بجميع أنحاء الجمهورية أعلنت دعمها وتأيدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تحت شعار معاك هنكمل المشور.