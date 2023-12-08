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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عاكف تنعي ناهد فريد شوقي: كانت جميلة جدا

هند عاكف
هند عاكف

نعت الفنانة هند عاكف المنتجة ناهد فريد شوقي، وقالت "البقاء لله كانت جميلة جدا ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب ونقدم العزاء لناهد السباعي و رانيا فريد شوقي وكل الأسرة.

وأضافت هند عاكف: المنتجة الجميلة ناهد فريد شوقي كانت إنسانة جميلة ومنتجة شاطرة جدا وتطلب من كل الناس الدعاء لها كلهم أسرة فنية عريقة وراقية.


وتلقت  أمس  العزاء ابنتها ناهد السباعي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامي رامي رضوان ، هشام ماجد ، تامر حبيب ، بشري ، داليا البحيري ، الإعلامية سهير شلبي ، فيفي عبده ، أحمد صيام ، مي نور الشريف ، لبلبة و غيرهم كثير من نجوم الفن

يذكر أن ناهد فريد شوقي منتجة سينمائية مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.

 وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.


ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950 و منتجة سينمائية قدمت من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها عده افلام منها فيلم هيستريا ، الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي و”اللعبة أمريكانى”، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “لقمة القاضي، “نونة الشعنونة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.

الاعلامي رامي رضوان الإعلامية سهير شلبي الفنانة هدى سلطان الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة ناهد السباعي حديث الصباح والمساء رامي رضوان ناهد فريد شوقي

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