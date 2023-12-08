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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بجامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة  للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد ضياء أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى بوصفه توجها رئيسيا للدولة المصرية. 

كما حث الطلاب على التطوع بشكل جاد وعملى والمشاركة فى كافة مشاريع المؤسسة والتى تغطى مختلف المجالات منها: "الصحة والتعليم ومحو الأمية وتقديم الخدمات المجتمعية  بكافة أشكالها.

كما أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أهمية نشر ثقافة التطوع والعطاء بين أبناء الجامعة ودورها البارز  فى تنمية روح الولاء والانتماء بشكل عملى و توثيق الروابط المجتمعية بين أجيال الشباب وزيادة وعى الطلاب بالمشكلات المجتمعية و اشراكهم فى حلها.

أدارت الندوة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع  ممثلى مؤسسة حياة كريمة.  

أعربت د. مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة عن سعادتها بإفتتاح جناح خاص للتعريف  بمؤسسة حياة كريمة ليؤدى هذا الجناح الدائم بالجامعة دوره الأساسى فى التعريف بجميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة والرد على كافة الاستفسارات وتنمية ثقافة التطوع لدى طلاب الجامعة.

وتحدثت نهى عادل مسؤل قطاع المتطوعين بالقاهرة حول  الحماس الذى لمسته من خلال تعاملها مع الطلاب الحضور ورغبتهم فى معرفة المزيد حول المؤسسة ومشروعاتها و كيفية المساهمة فى تلك المشروعات التنموية الشاملة.

وحول شعار مؤسسة حياة كريمة من إنسان لإنسان " تحدثت د.ندى خضر رئيس قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة  موضحة أن كل إنسان فى احتياج لإنسان آخر بصور مختلفة منوهة إلى الخبرات الكبيرة التى يكتسبها المتطوعون من خلال التعامل فى بيئات مختلفة وإتساع مداركهم حول احتياجات الفئات المختلفة وهكذا يعود العمل التطوعى بالفائدة على 
جميع فئات المجتمع.

وأوضح العقيد محمود طاهر رئيس قطاع القاهرة الكبرى دور المؤسسة فى تطوير المناطق العشوائية داخل القاهرة ودعا الطلاب لزيارة المناطق التى تم تطويرها ليلمسوا بأنفسهم قدر السعادة التى يشعر بها أهل المناطق المطورة والفارق الكبير الذى أحدثه هذا التطوير فى حياتهم كلها ،لتكون هذة الزيارات دافعا قويا لتطوعهم واسهامهم فى تقديم يد الخير بصور متنوعة لدعم وتطوير مجتمعنا و خلق مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

كما تم عرض فيلم تسجيلى حول مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها و انطلاقها منذ ٢٠١٩ والتى بدأت فكرة لدى شباب يحلم بمستقبل أفضل لقرى ونجوع مصر وتبنت هذه الفكرة العظيمة ودعمتها الدولة المصرية.

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