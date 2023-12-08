تحذير خطير من الأونروا بشأن الوضع في غزة

وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحذيرا من انهيار النظام المدني في غزة.

وقال مدير الأونروا، توماس وايت، إن الشوارع تبدو كغابة، خاصة بعد حلول الظلام - يتم نهب بعض قوافل المساعدات ورجم مركبات الأمم المتحدة بالحجارة.



وقال وايت، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه "على الرغم من الظروف الرهيبة، فإن الأونروا تواصل خدمة السكان بالمساعدات المحدودة التي لدينا".

وحذر مدير الأونروا من أن : "المجتمع على حافة الانهيار الكامل".

وقبل قليل،أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والتي أدت لاستشهاد 6 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح منها خطيرة.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نددت الوزارة في بيان لها، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمخيم كمقر للقناصة، وإطلاق النار على المواطنين.

وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص.