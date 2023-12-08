عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من الأونروا بشأن الوضع في غزة

غزة
غزة

وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحذيرا من انهيار النظام المدني في غزة.

وقال مدير الأونروا، توماس وايت، إن الشوارع  تبدو كغابة، خاصة بعد حلول الظلام - يتم نهب بعض قوافل المساعدات ورجم مركبات الأمم المتحدة بالحجارة.


وقال وايت، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه "على الرغم من الظروف الرهيبة، فإن الأونروا تواصل خدمة السكان بالمساعدات المحدودة التي لدينا".

وحذر مدير الأونروا من أن : "المجتمع على حافة الانهيار الكامل".

وقبل قليل،أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مخيم الفارعة جنوب طوباس، والتي أدت لاستشهاد 6 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح منها خطيرة.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نددت الوزارة في بيان لها، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمخيم  كمقر للقناصة، وإطلاق النار على المواطنين.

وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص.

الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية المجتمع الدولي جرائم القتل قوات الاحتلال الإسرائيل قوات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

موضوعات متعلقة

أكفان الفلسطينيين تتمدد على شاطئ بالبرازيل في مظاهرة لدعم غزة.. صور

مدير "أونروا" في مجلس الأمن: لا يوجد مكان آمن بقطاع غزة

الأونروا: هناك عملية تهجير قسري تحدث في قطاع غزة

بسبب القصف الإسرائيلي.. ارتفاع عدد ضحايا أونروا إلى 63 شخصا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

«أونروا» تعلن عدم قدرتها على تقديم الخدمات للنازحين في غزة.. فيديو

هل يجوز تقبيل الميت قبل الدفن ؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

إكرامي يفجر مفاجأة مدوية عن إنتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

تحذير خطير من الأونروا بشأن الوضع في غزة

وزير المالية: السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي

عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

بعد انطلاقه..اعرف معنى الصمت الدعائى ومحظورات الاختراق فى الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ