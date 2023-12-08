منى زكي تواسي زوجها بعد وفاة شقيقه.. شاهد

شاركت الفنانة منى زكى فى جنازة شقيق زوجها الفنان أحمد حلمي والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم وتم دفنه بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.



من جانبها نعت محافظة القليوبية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها.



وقالت المحافظة: تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم، ويوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وكتب حلمي، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن.



وتابع حلمي: والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء.



وأعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

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