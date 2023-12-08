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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تجارية القليوبية يحث التجار والصناع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقدت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا، بشأن ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لدعم استقرار الدولة المصرية، واستمرار مسيرة التنمية والإنجازات.


وحث الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، 5.5 مليون من منتسبى الغرف التجارية سواء صناع أو تجار أو مؤدى الخدمات وعائلاتهم للخروج أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، لتلبية نداء الواجب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حق وواجب دستوري يحفظ للوطن وحدته وقوته وصلابته ويدفع عنه كل ما يحاق به من مؤامرات تستهدف هدم الدولة ووحدة الوطن.

المشاركة واجب الوطني

ََوأكد  رئيس تجارية القليوبية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي تمامًا، حيث تواجه مصر تحديات وتهديدات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وعلى الشعب المصري الاصطفاف لدعم أمن واستقرار هذا البلد، من خلال النزول والمشاركة بكل قوة في الانتخابات.

القليوبية الانتخابات الرئاسية المقبلة الدولة المصرية التنمية الغرف التجارية

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