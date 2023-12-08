صفقة مقلب | نجم الأهلي السابق يوجّه رسالة صادمة للقلعة الحمراء

قال معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست كان فاشل بدرجة امتياز.

وقال إينو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "صفقة أنتوني موديست فاشلة و "مقلب" كبير للأسف وهذا ليس مهاجم النادي الأهلي"..

وأضاف:" موديست جماهير الأهلي كانت تنتظر منه الكثير، خاصةً وأن الجميع تحدث معنا أنه الأفضل ونجم بوروسيا دورتموند السابق".

وأتم:" الأهلي جعلنا نشعر أنه تعاقد مع هالاند ولكن للأسف أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي، لاعب عايش على الماضي ولا يوجد أى شخص مقتنع بمستواه سوى مارسيل كولر".