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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي: سعداء باستضافة الإمارات سوبر كرة اليد

رجال يد الأهلي والزمالك
رجال يد الأهلي والزمالك

أعرب الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالإمارات، عن سعادته البالغة بالتواجد في دولة الإمارات الشقيقة لخوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، وتمنى أن تخرج المباراة على النحو الذي يشرف الناديين الكبيرين والرياضة المصرية بشكل عام.


وأوضح شوقي أن استضافة دولة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد يأتي استكمالًا للتعاون الكبير والمثمر بين مصر والإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي كان أبرزها السوبر المصري لكرة القدم في أكثر من مناسبة.


وتعليقًا على فوز رجال يد الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري منذ أيام، قال شوقي إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ويجب على الفريق تقديم مستوى جيد في مباراة السبت، متمنيًا أن يستمر التفوق للأهلي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر.

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