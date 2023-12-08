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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حدث فريد| «الدب الأصغر» يظهر في سماء مصر قريبا.. وهذه حقيقة تأثير الظاهرة على البشر

صدى البلد

تترقب العيون الفلكية ظاهرة فلكية نادرة، حيث يستعد السماء لاستقبال زخة شهب الدب الأصغر، وهي ظاهرة فلكية رائعة يمكن رؤيتها في سماء مصر والعالم. 

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة مفصلة على هذه الظاهرة الفلكية ونكشف عن أسرارها وتأثيرها المذهل على السماء.

زخة شهب الدب الأصغر: ما هي وكيف تحدث؟

تعريف الظاهرة

وزخة شهب الدب الأصغر تعتبر من الظواهر الفلكية الفريدة، حيث يُتوقع أن تظهر في الأيام 21 و22 ديسمبر الحالي. 

وتتميز هذه الزخة بكونها واحدة من أصغر الزخات التي تمر بها الأرض، حيث يُتوقع سقوط حوالي 10 شهب في الساعة الواحدة خلال ذروتها.
 

ظاهرة فلكية الدب شهب الدب الأصغر مصر العالم

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