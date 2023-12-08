كل المباريات | قرار عاجل في الزمالك بسبب معتمد جمال

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ قرار عاجل بشأن المدرب الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق الفريق تحت قيادة معتمد جمال وتحقيقه العلامة الكاملة في كافة المباريات التي خاضها خلال الفترة الأخيرة.

حديث حول أخبار الزمالك

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، إن نادي الزمالك قرر تأجيل ملف المدرب الأجنبي لنهاية الموسم، وذلك بعد تألق معتمد جمال في قيادة نادي الزمالك كسبب أول، والسبب الثاني هي أن الأموال التي يتم تجميعها لإنهاء أزمة ملف القيد في الوقت الحالي، ويتم توجيه كافة الأموال لرفع الإيقاف ومن ثم التعاقد مع صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن نادي الزمالك رُشح له بعض اللاعبين ويتم المفاوضات معهم سرا تحسبا لرفع الإيقاف خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، موضحا أن هناك محاولات لإقناع المسؤولين في نادي سبورتنج لشبونة لتقسيط المبلغ، والمسؤولين تحفظوا ورفضوا الاقتراح المقدم بتقسيط الغرامة المالية الخاصة بشيكابالا والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

واستكمل، أن حسين لبيب تدخل بنفسه من أجل محاولة حل الأزمة، وقد يتم عرض دفع 50% من الغرامة خلال الفترة المقبلة على أن يتم تسديد الباقي على دفعات.