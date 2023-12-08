بالتعاون مع القومي للمرأة.. شباب القادة تطلق "برنامج بنان" لدعم رائدات الأعمال المصريات

أطلقت مؤسسة شباب القادة عن إطلاق برنامج "بنان"، والذي يهدف إلى دعم وتطوير مشاريع رائدات الأعمال في مصر ، بالشراكة مع التجاري وفا بنك إيجيبت، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان صحفي، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استمرار الجهود التي بذلتها المؤسسة في تمكين الشباب والفتيات خلال الثلاث أعوام الماضية، من خلال تدريبات تقنية عملية لتحفيز التفوق والابتكار لدى رائدات الأعمال الشباب و سعياً لتطوير المنتج المصري بأيادي مصرية.

وأضافت أن هذا النجاح يعد ثمرة الشراكة بين مؤسسة شباب القادة و التجاري وفا بنك إيجيبت. والتي تأتي هذه مكملة لبرنامج "هي تقود" والذي يتبناه البنك منذ عام 2019 بإجمالي 300 مستفيدة من طالبات التعليم الفني واستمراراً للتعاون المثمر مع مؤسسة شباب القادة بعد النجاح الذي شهده البرنامج خلال الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أن برنامج "بنان" يهدف إلى تأهيل رائدات الأعمال وتوفير بيئة داعمة ومناسبة لتحويل أفكارهن إلى مشاريع وأعمال ناجحة، كما يشمل البرنامج مكونات متعددة تضمن تطوير القدرات واستمرارية المشروعات.

وأضافت المؤسسة، أن برنامج "بنان" يتكون من أربعة محاور أساسية، المحور الأول عبارة عن الورشة ومركز التدريب لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع مع توفير التدريب والإشراف، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتلك المشروعات، ويضم هذا الجانب تدريبهن على إدارة المواقع الإلكترونية والتسويق وكل ما يتطلبه النهوض بالمشروع، والمحور الثاني، المعرض الدائم الذي يتم فيه عرض ما تم انجازه من منتجات وسلع لعرضها على العملاء بالمعرض.

وتابعت أن المحور الثالث، متجر إلكتروني ومخزن لتوفير فرصة بيع المنتجات من خلال شبكة الإنترنت، والمحور الرابع والأخير، تنظيم مسابقة لأصحاب المشروعات من فتيات التعليم الفني، يتم فيها عرض المشروعات على لجان تحكيم من أصحاب الخبرة فى مجال المال والأعمال، لتحديد عدد من المشروعات لمنحهم جائزة مالية، مع توفير فرص للتعاون بينهم وبين المصنعين والمستثمرين.

ومن جانبه أكد النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF، أن هذا البرنامج يأتي كجزء من استمرار الجهود التي بذلتها المؤسسة في تمكين الشباب و الفتيات خلال الستة أعوام الماضية، من خلال تدريبات تقنية و لتطوير المنتج المصري بأيادي مصرية، معبرا عن سعادته باستمرار الشراكة بين المؤسسة و التجاري وفا بنك إيجيبت خلال الثلاث أعوام الماضية لدعم طالبات التعليم الفني و رائدات الأعمال المصريات

وعلق السيد معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت خلال الافتتاح قائلاً "إن هذا المشروع يأتي ليكمل مسيرة التجاري وفا بنك إيجيبت لدعم طالبات التعليم الفني حيث حث البنك على تركيز مجهوداته لتطوير البرنامج من مجرد دعم مادي لإنشاء فكرة مشروع كامل لتأمين مستقبل كل طالبة مشاركة على المستوى المهني والفني في السوق المصري".

كما أضاف السيد عبد الرفيع الهاشمي، نائب العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "نشكر مؤسسة شباب القادة للمجهود والحماسة الظاهرين منذ بداية التعاون في 2019 ونتمنى للجميع النجاح المستمر".

وفى نفس السياق، قالت دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب، إن برنامج "بنان" يهدف بشكل أساسي لدعم رائدات الأعمال، كما أنه يساعد من خلاله عرض مساهماتهم الملهمة للمجتمع المصري، كما أن الهدف من "بنان" هو إظهار الروح القوية لمبدعات ريادة الأعمال القادرين على جمع إبداع الحرف اليدوية والابتكار التكنولوجي.

وتأتي هذه الشراكة بين مؤسسة شباب القادة والتجاري وفا بنك إيجيبت، استكملا للتعاون بين المؤسسة والبنك منذ عام 2019 خلال برنامج "هي تقود SheLeads"، لدعم وتدريب طالبات التعليم الفني وذلك من خلال تنمية مهاراتهن الشخصية والعملية من خلال منهج تدريبي متكامل، وتقديم الدعم الفني، وتبني أفكارهن ومشاريعهن والاهتمام بها من قبل القطاع الحكومي والخاص مع تسليط الضوء الإعلامي عليهن لتغيير نظرة المجتمع النمطية تجاه طالبات التعليم الفني.