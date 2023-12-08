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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر الدولي الـ19 لجراحي الأسنان بالأقصر

هيئة تنشيط السياحة
هيئة تنشيط السياحة

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حالياً بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.

ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن البرنامج السياحي تضمن زيارة وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون، واستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وزيارة طريق الكباش، ومعابد الكرنك وحضور عرض  الصوت والضوء بها، هذا بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بالمركب الشرعي، والقيام بجولة بالحنطور بمدينة الأقصر.

كما تم توزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر ولاسيما مدينة الأقصر والهدايا التذكارية على السادة ضيوف المؤتمر.

وأضافت أن تنظيم الهيئة لهذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

يشارك في هذا المؤتمر أكثر من ٤٠٠ طبيب أسنان من مختلف الجنسيات، ويحاضر به أساتذة أطباء أجانب وعرب.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان آثار السياحة والاثار السياح السياحية الصوت والضوء

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