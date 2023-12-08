مناسبة للرجيم.. طريقة عمل شوربة الفطر

تعتبر شوربة الفطر هي وصفة طبخ شهية جدًا ومن مميزاتها أنها سريعة، ويمكن تحضريها قبل وجبة الغذاء بدقائق قليلة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الفطر، وهي من أنواع الشوربة الشهية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل شوربة الفطر

طريقة عمل شوربة الفطر

مقادير طريقة عمل شوربة الفطر :

كوب فطر شرائح

بصل مفروم

½ ملعقة صغيرة ثوم مهروس

قليل من الزيت

2 ملعقة اكل دقيق ابيض

4 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة حليب بودره منزوع الدسم

ملح

فلفل أسود

للتزيين :

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفرووم

طريقة عمل شوربة الفطر دايت :

_ نضع وعاء على النار ونسخن الزيت، ثم نشوح فيه البصل و الثوم، ثم نقوم بإضافة الفطر و نقلب لدقائق

- يضاف الدقيق و نقلب لمدة دقيقتين بسرعة، ثم نقوم بتذويب الحليب فى كوب ماء دافئ و يتم اضافته الحليب مع باقى كمية الماء.

_ نقوم بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق، و نترك الوعاء على النار حتى الغليان ثم نقلل النار و يضاف الملح و الفلفل و نتركه حتى يصبح قوام الشوربة سميكًا.

_ عند التقديم نزيني شوربة الفطر بالبقدونس و قدميه ساخنًا