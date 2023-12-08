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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عضوية مجانية 4 سنوات.. «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع شركة للرعاية الصحية

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للرعاية الصحية؛ لتقديم خدمات الشركة بالمجان لأعضاء نقابة الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم.

جاء ذلك، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم السكرتير العام، محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيدام، اللواء خالد عبد الرحمن المدير الإداري للشركة.

وقال الدكتور إيهاب كامل: “فخورون بتوقيع هذا البروتوكول مع نقابة الصحفيين، وهي خطوة تعكس التزامنا بتقديم الرعاية الصحية لكل المصريين، وإيمانا منا بدور الصحفيين المهم والمؤثر في المجتمع المصري، وتتوالى مجهودات إيدام في تقديم مستوى متطور من الرعاية الصحية ونجاحاتها السابقة في قطاعات مختلفة”.

من جهته، قال محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن توقيع هذا البروتوكول مع شركة إيدام؛ هو جزء من تطوير المنظومة الطبية لعلاج الصحفيين وأسرهم، والتي تشمل 5 ركائز أساسية، وهي:

1- تطوير مشروع العلاج الحالي.

2- التأمين الصحي الحكومي.

3- التأمين الطبي الخاص.

4- التحول الرقمي والتكنولوجي.

5- تقديم عروض وخصومات على الخدمات الطبية والأدوية.

فوائد البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة إيدام

يتضمن البروتوكول بين نقابة الصحفيين وإيدام، ما يلي:

1- توفير الشركة لبرنامجها “العضوية الفضية” لجميع المشتركين في مشروع علاج النقابة وأشقائهم مجاناً لمدة 4 سنوات، بأسعار تعاقد النقابات، من خلال شبكة طبية متكاملة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، بما فيها الخدمات الطبية التجميلية والتكميلية.

2- خصم يصل إلى 20% على الأدوية ومستحضرات التجميل.

3- إمكانية تقسيط جميع الخدمات الطبية، دون حد أقصى، ودون موافقات مسبقة. 

4- تصدر العضوية، من خلال مندوبي الشركة المتواجدين يوميا في مقر نقابة الصحفيين.

5- زيادة أعداد مقدمي الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية- من خلال فريق التعاقدات بشركة إيدام- وضمهم إلى الشبكة الطبية لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وخاصة في المحافظات.

6- التركيز على التعاقد مع المستشفيات الموجودة خارج الشبكة الحالية.

7- زيادة أطباء الأسنان، والصحة النفسية.

8- التعاقد مع عدد من الصيدليات؛ لتقديم خصومات كبيرة على الأدوية المحلية والمستوردة.

9- التعاقد مع مراكز البصريات والعلاج الطبيعي.

10- مراجعة العقود القديمة وتحديثها، وتحسين أسعار مقدمي الخدمة؛ لتقليل التكلفة التي يتحملها مشروع علاج الصحفيين.

11- تنظيم فعاليات طبية على مدار السنة داخل نقابة الصحفيين، تشارك فيها العديد من الجهات الطبية من "مستشفيات، ومراكز أشعة، ومعامل تحاليل، وغيرها؛ لتقديم خدمات مجانية للصحفيين داخل نقابتهم.

نقابة الصحفيين إيدام بروتوكول تعاون الرعاية الصحية مشروع العلاج عضوية مجانية

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عضوية مجانية 4 سنوات.. «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع شركة للرعاية الصحية


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