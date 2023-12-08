كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

قالت كتائب القسام اليوم الجمعة :"تمكنا من تفجير منزل في محور شرق خانيونس تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو في القصف الهمجي للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة.

ومن جانبه؛ استعرض نادي الأسير مجموعة من الحقائق حول أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر قائلا : تعمدت إدارة السّجون بتكثيف الجرائم الطبيّة بحقّ الأسرى المرضى، والمعتقلين الجرحى.



وأضاف نادي الأسير في بيان له : تشكّل الجرائم الطبيّة بكثافتها بعد السّابع من أكتوبر، امتدادًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لعمليات (القتل البطيء) التي شكّلت الجرائم الطبيّة إحدى أبراز أدواتها.