باقي 14 يوما| مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث قال إننا نقترب جدا من الدخول الفلكي للشتاء ( باقي ١٤ يوم) .

التمسك بالخريف

وأضاف "فهيم" خلال بيان له ، أنه تتسارع الأجواء للدخول للشتاء بانخفاض كبير في الحرارة ليلاً ، رغم مناوشات يائسة للتمسك بالخريف .

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلي أنه بدأت الأجواء تأهل نفسها للدخول للشتاء برجلها اليمين ، بانخفاض غير متدحرج ، متوقعا نشاط للرياح كبير مما يزيد من الإحساس بالبرودة .

لن تتوقف البرودة

وتابع قائلا:" لن تتوقف البرودة حتى ضمان الوصول للشتاء الفلكي حتى ولو ارتفعت الحرارة نهارا تاني لكام يوم ".



وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن غطاء سحابي يؤثر علي شمال البلاد يكون غير مؤثر، لكن مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفا نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي في القاهرة 21 درجة والصغري 15 درجة.

التحذير الأهم

ويبقى التحذير الأهم لـ هيئة الأرصاد، خلال هذه الفترة، من الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي تستوجب توخي الحيطة والحذر خاصة من قائدي السيارات



وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، من تحول مفاجئ في الطقس، إذ قالت إن الطقس سيشهد امتدادا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث ستسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا في فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وستستمر خلال فترات الليل، ويُتوقع استمرار الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد غدا.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة.