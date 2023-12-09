لأول مرة تسريب أسرار عسكرية لـ إسرائيل والصين.. عالم أمريكي يكشف التفاصيل

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن العنف على قطاع غزة من قبل الجيش المحتل نال وطال العلماء نفسهم، مضيفاً أن بالرغم من بدأهم بالاحتلال سنة 1948 وفكروا في المحطة النووية "مفاعل ديمونة" كان يوجد عالم أمريكي اسمه "فوكس" كان يؤمن بأن لا يسود السلام على العالم إلا إذا الدول جميعها تمتلك القنبلة الذرية.





وأضاف «وسيم السيسي » خلال لقائه في برنامج “أخر النهار” على قناة "النهار" الذي يقدمه "الإعلامي تامر أمين" أن هذا الفكر للعالم فوكس ، هو عندما تمتلك جميع الدول القنابل النووية تخشى أستخدامها لصالحها والجميع يهاب منها ومن خطورتها.





مفاعل ديمونة



وأشار وسيم السيسي، إلى أن بدأ العالم "فوكس" بدأ يسرب أسرار ذرية عسكرية لإسرائيل والصين، موضحاً أن من المؤسف عندما علم جون كينيدي عن هذا الموضوع شكل لجنة لمناقشة ما هو مفاعل ديمونة وإلى أي مدى تواصله فيه.