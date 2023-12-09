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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي: اليهود يعودوا لمملكة الخزر وأمريكا أكثر دولة مديونة في العالم

اليهود
اليهود

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن العالم والمؤرخ جمال حمدان تنبأ 1968 بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي وقع وأنهار عام 1991، مضيفاً أنه تنبئ بانفصال أوروبا الغربية عن أمريكا.


وأضاف «وسيم السيسي» من خلال لقائه في برنامج “أخر النهار” على قناة "النهار" الذي يقدمه "الإعلامي تامر أمين" أن أمريكا عملاقة سياسياً .. قزماً أقتصادياً، موضحاً أن أكثر دولة مديونة في العالم هي أمريكا ومديونة للصين.
 

تاريخ اليهود الإنساني



أشار «وسيم السيسي» ، إلي أن أصدر جمال حمدان كتاب اليهود أنثروبولوجيا عام 1968، وتابع هذا الكتاب يحكي عن تاريخ اليهود الإنساني وأنهم يعودون إلي مملكة الخزر اليهودية، وأن معظم اليهود يعتنقون ديانات أخرى ليتمكنوا من الهروب وعدم الاضطهاد.
 

 

وسيم السيسي اليهود الاقتصاد أمريكا اوروبا اخر النهار

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