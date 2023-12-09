بأكبر وفد في تاريخه.. البرلمان العربي يتابع انتخابات الرئاسة المصرية

يُشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في متابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 ديسمبر 2023م، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات.

وأكد البرلمان العربي، أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة، مؤكداً حرصه على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، مؤكدا بأن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق الهام تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة، وقد راعى البرلمان العربي في هذه الخطة أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.