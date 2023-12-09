نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة يسرا، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

يعتبر من أهم علاجات فقر الدم أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم.

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب، وعميد معهد القلب سابقا، إن هناك وصايا عشرة لمريض الضغط المنخفض