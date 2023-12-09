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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

يسرا
يسرا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة يسرا، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

يعتبر من أهم علاجات فقر الدم أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم.

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب، وعميد معهد القلب سابقا، إن هناك وصايا عشرة لمريض الضغط المنخفض

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