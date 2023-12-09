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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة المحافظات بالقاهرة تدعو المرأة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث المرأة على المشاركة
حث المرأة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت لجنة المحافظات المشتركة مع لجنة المشاركة السياسية، بالمجلس القومي للمرأة بالقاهرة  ، لقاء لحث المرأة على المشارك في الانتخابات الرئاسية،    والذى تم تنظيمه على  مسرح قاعة المؤتمرات بالمجلس القومى للمرأة ، وبحضور د مايا مرسي رئيس المجلس ، وبحضور مشرف من عضوات البرلمان ، وعضوات المجلس وعضوات اللجان  إلى جانب عضوات فروع المجلس بالقاهرة والجيزة .  


 التحدي الكبير  :

وقد تحدثت الدكتورة سهام عز الدين  من سيناء،  رئيس لجنة المحافظات ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية  بالمجلس القومي للمرأة  ، على  أن التحدي الكبير الان هو  ان يكون للمرأة  التواجد فى كل المواقع وان يتم زيادة نسب مشاركة المراة ، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، والحد من ظاهرة العنف، وظاهرة الطلاق.
 

 

وأكدت على أهمية النزول الى لجان  الانتخابات للادلاء بصوتنا لاختيار رئيس مصر  لاستكمال المشروعات الخاصة بدعم وتمكين المرأة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة و اسر الشهداء والنساء الغارمات المرأة المعيلة.
 

وقد طالب الحاضرون بأهمية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وأهمية المشاركة السياسية  لنثبت للعالم كله ان شعب مصر ايد واحدة قادر على انتخاب رئيسه عن اقتناع ليكون الأقدر لحماية امن وامان 
 

كما تم عقد لقاء حوارى مع بعض من فتيات مدرسة الراهبات لسؤالهم عن اى منهن تعرض للتمييز في المنزل ، وكيف يرون مصر الجديدة وهل يتحاورون مع اسرهم عن مجريات الأمور والحقيقة سعدت بما سمعته منهم من اقتناعهم ان بلدنا فب تغير إلى الأفضل.



 
 

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