انطلاق 10 قوافل دعوية إلى مساجد الإدارات الفرعية بأوقاف شمال سيناء

كثفت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنشطتها الدعوية بمساجد الإدارات الفرعية ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى على مستوى المديريات الإقليمية، اليوم الجمعة الموافق 2023/12/8م ، حيث قامت بتنظيم عشرة قوافل دعوية إلى المساجد ، غطت جميع إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز محافظة شمال سيناء.

ضمت قافلة دعوية عشرة علماء من أئمة المساجد المتميزين ، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ،وإشراف قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية، شملت أنشطة القوافل الدعوية أداء خطبة الجمعة، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية" ، بالإضافة إلى عقد مقارئ قرآنية للجمهور ، ومجلس الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وسلم).

وفي نفس السياق. نفذت مديرية الأوقاف ، عدد (٢٤٦) فاعليات البرنامج التثقيفي للطفل على مستوى الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء.

وعدد (4) محاضرات بالمدارس ضمن فاعليات مبادرة معا ضد العنف، على مستوى إدارات المديرية، ضمن بروتوكول التعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء.

وعدد (٢٠) جلسة تلاوة ضمن برنامج "صحح قراءتك" لختم القرآن الكريم ، بعد صلاة العشاء على مستوى الإدارات لليوم الثامن على التوالي.