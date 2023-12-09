أحمد الخطيب: وزير الداخلية يوجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

أكد لكاتب الصحفي احمد الخطيب أن النجاحات التى حققتها وزارة الداخلية خلال ال ٩ سنوات الماضية تستحق ان توثق توثيقا كبيرا لان هذا المرفق تعرض لعملية تشويه ضخمة ومحاولة تعطيل كبيرة خاصة بعد ثورة يناير.

مرفق وزارة الداخلية هو المرفق السيادي في الدولة المصرية



وقال الخطيب خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن مرفق وزارة الداخلية وهو المرفق السيادي في الدولة المصرية استطاع أن يقف على قدميه كما استطاع تحقيق الأمن في بلد تعداده ١٠٠ مليون إنسان، ويعيش في أكبر منطقة اضطراب في العالم.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي أكبر منطقة مضطربة في العالم، ومصر يحاط بها من ٣ جهات مشاكل أمنية كبيرة جدا في ثلاث دول لا تستطيع حلها دول عظمي، ورغم ذلك جهاز مرفق الشرطة والداخلية يستطيع بحكمة كبيرة ونجاح وجهد كبير جدا، ان يحقق جهد مبذول ضخم جدا.



وأردف ان وزارة الداخلية استطاعت إحكام القبضة الأمنية التى تمنع الجريمة وتلاحقها وتحقق الأمن والاستقرار وتقييم استحقاقات دستورية وانتخابية على درجة عالية جدا من الامن والاستقرار والاحتراف في سنوات هي الأكثر اضرابا في العالم فهذا نجاح منقطع النظير يستحق ان نقف امامه طويلا ويوثق.

توثيق ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة لوزارة الداخلية

وأشار الكاتب الصحفي الى ضرورة توثيق ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة لوزارة الداخلية حتي تدرس في كليات الشرطة والعلوم الأمنية، وايضا حتي يتعرف عليها الشعب المصري جميعه ويعرف ما وصلت اليه مرفق وزارة الداخلية.

وتطرق أحمد الخطيب إلى حجم الضغوط الكبيرة التى كانت على عاتق وزارة الداخلية من انتخابات رئاسية ثلاث مرات في ٢٠١٤ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٣، والانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشعب والشيوخ، فحجم المسئولية والضغوط المنوط به جهاز الشرطة كان منوط به ان يقيم هذه الانتخابات على درجة عالية من الأمن والثقة والنجاح.

ونوه بأن تأمين الانتخابات وتحضيرها سيتم على أعلى مستوي وهذا من وراءه حجم وجهد كبير مبذول، مشيرا الى ان وزير الداخلية وجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.