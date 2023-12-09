عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الخطيب: وزير الداخلية يوجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

أكد لكاتب الصحفي احمد الخطيب أن النجاحات التى حققتها وزارة الداخلية خلال ال ٩ سنوات الماضية تستحق ان توثق توثيقا كبيرا لان هذا المرفق تعرض لعملية تشويه ضخمة ومحاولة تعطيل كبيرة خاصة بعد ثورة يناير.

مرفق وزارة الداخليةهو المرفق السيادي في الدولة المصرية 


وقال الخطيب خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إن مرفق وزارة الداخلية وهو المرفق السيادي في الدولة المصرية استطاع أن يقف على قدميه كما استطاع تحقيق الأمن في بلد تعداده ١٠٠ مليون إنسان، ويعيش في أكبر منطقة اضطراب في العالم.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي أكبر منطقة مضطربة في العالم، ومصر يحاط بها من ٣ جهات مشاكل أمنية كبيرة جدا في ثلاث دول لا تستطيع حلها دول عظمي، ورغم ذلك جهاز مرفق الشرطة والداخلية يستطيع بحكمة كبيرة ونجاح وجهد كبير جدا، ان يحقق جهد مبذول ضخم جدا.


وأردف ان وزارة الداخلية استطاعت إحكام القبضة الأمنية التى تمنع الجريمة وتلاحقها وتحقق الأمن والاستقرار وتقييم استحقاقات دستورية وانتخابية على درجة عالية جدا من الامن والاستقرار والاحتراف في سنوات هي الأكثر اضرابا في العالم فهذا نجاح منقطع النظير يستحق ان نقف امامه طويلا ويوثق.

توثيق ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة لوزارة الداخلية

وأشار الكاتب الصحفي الى ضرورة توثيق ما تم تحقيقه من نجاحات عظيمة لوزارة الداخلية حتي تدرس في كليات الشرطة والعلوم الأمنية، وايضا حتي يتعرف عليها الشعب المصري جميعه ويعرف ما وصلت اليه مرفق وزارة الداخلية.

وتطرق أحمد الخطيب إلى حجم الضغوط الكبيرة التى كانت على عاتق وزارة الداخلية من انتخابات رئاسية ثلاث مرات في ٢٠١٤ و ٢٠١٨ و ٢٠٢٣، والانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس الشعب والشيوخ، فحجم المسئولية  والضغوط المنوط به جهاز الشرطة كان منوط به ان يقيم هذه الانتخابات على درجة عالية من الأمن والثقة والنجاح.

ونوه بأن تأمين الانتخابات وتحضيرها سيتم على أعلى مستوي وهذا من وراءه حجم وجهد كبير مبذول، مشيرا الى ان وزير الداخلية وجه بحسن معاملة المواطنين في الانتخابات الرئاسية.

وزارة الداخلية الشرق الاوسط الداخلية الشرطة الجريمة انتخابات رئاسية الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس الشعب وزير الداخلية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

دهب وقبلة صادمة.. هجوم نارى على حمو بيكا وزوجته بسبب صور جديدة

شوكة تؤرق الاحتلال.. مصر ترفع الراية الحمراء في وجه مخططات إسرائيل

بحوث الصحراء: فحص مجموعة من الأبل فى نويبع على هامش مهرجان الهجن

الحكومة تتلقي 136 ألف شكوى وطلب خلال شهر

محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

من القرن السابع الميلادي.. قصة تدمير أقدم مسجد في غزة بسبب الاحتلال

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ