حازم صوته حلو أوي يا آنسة غادة.. ضياء الروح تكشف كواليس فيلم حب البنات

اشتهرت الفنانة ضياء الروح بمشاركتها في فيلم حب البنات والذي عُرض عام 2004، وحققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث اشتهرت بجملة حازم صوته حلو يا آنسة غادة، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته إلا أنها اختفت عن الأضواء، ليتساءل محبوها و جمهورها عن السر وراء هذا الاختفاء والابتعاد .

بالرغم من كل هذا السنوات من عرض الفيلم إلا أنها تصدرت التريند من جديد بدورها في فيلم حب البنات



كشفت الفنانة ضياء الروح "لصدي البلد "عن مفاجأة في كواليس مشاركتها في فيلم حب البنات الذي عرض في عام 2004 مشيرة إلى أن معظم مشاهدها في العمل كانت قد حذفت مما جعلها تحزن جدا و دخلت في نوبة بكاء.

وأضافت قائلة "معظم مشاهدي، مكنتش طلعة متسلطه " زي ما كان ظاهر، ولكن كان هناك دوافع بالنسبة لي لأنني كنت في علاقة حب مع الفنان أحمد برادة اللي جسد شخصية "حازم" خلال أحداث العمل، وفجأة ظهرت فتاة أخرى لتأخده مني.



استطردت "للأسف جميع المشاهد بالفيلم تم حذفها، وعندما سألت عن السبب قالوا ليّ إن وقت الفيلم طويل فكان لازم المشاهد تتشال، حزنت جداً وكنت بعيّط لأن دايماً الصغير بيتظلم... لكن اللي أسعدني إن بعد مرور 20 عام وفجأة يطلع مشهدي "تريند"، حسيت إن ربنا عوضني جدا، لأني بعد الفيلم ده قعدت أبكي ومكنتش بخرج من البيت". كما أنها عبرت عن سعادتها يتصدرها الترنيد بدورها في فيلم حب البنات و أنها سعيدة بردود فعل الناس و أصدقائها و المنشورات و الكوميكس على الدور



تحدثت أنها دخلت مجال التمثيل من دون واسطة في الوسط الفني وعبرت عن تعرضها لصعوبات كثيرة في بداياتها الفنية سواء من عائلتها أو الوسط الفني.



دارت أحداث فيلم حب البنات حول ثلاث أخوات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن أن يعشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـ ندى فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما غادة وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة حنان ترك، فهي معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما رقية فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.

فيلم "حب البنات" هو بطولة: ليلى علوي، حنان ترك، هنا شيحة، أحمد عز، أحمد برادة، أشرف عبد الباقي.، ومن تأليف نهاد عبد العزيز محمود، وإخراج خالد الحجر

كما كشفت ضياء الروح عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، قائله: "مريت بتجارب وابتلاءات كتيرة ودخلت في حالة من الاكتئاب، مكنتش قادرة أواجه الناس أو أتكلم مع أي شخص أو أخرج برا البيت، وتوفي وبعدها والدتي، حسيت وقتها أني في حلم لكن هرجع قريب إن شاء الله لأني مبقتش قادرة وبيجيلي الاكتئاب كل ما أبعد عن الكاميرا لأني بحب شغلي. شعرت بالوحدة بعد وفاة والدتي خاصة أنها تربطني بهما صداقة قوية، كانت والدتي هي الدافع ليا في العمل وبتشجعني دايما.. حصلتلى صدمة بعد وفاة والدتي فجأة ووجدت نفسي لوحدي معرفش أعمل إيه والدنيا بقيت ظالمة، لكن تجاوزت فقدان أمي وأبويا بوجود أخواتي، وأصعب حاجة في العالم هي فراق الأشخاص المقربين منك."

تحدثت الفنانة ضياء الروح بطلة فيلم حب البنات، عن بعض المواقف التي جمعتها بـ كِبار نجوم الفن، إذ أكدت أنها لم يحالفها الحظ في التعاون مع الفنان الراحل نور الشريف، على الرغم من إتاحة الفرصة لها أكثر من مرة، ولكن التأخير حرمها من التعاون مع الأستاذ نور الشريف



قالت الفنانة ضياء الروح " لصدي البلد "إن الفنان الراحل نور الشريف تواصل معها للمشاركة معه في عمل درامي، إلا أنها رفضت في البداية بسبب ابتعادها عن مجال الفن و اعتزلها و أعلن الاعتزال ، الأمر الذي أزعجها، ثم أتيحت لها الفرصة مرة ثانية، لكنها أضاعتها التأخير 10 دقائق

وتابعت ضياء الروح: نور الشريف زعل مرة لأني كنت على موعد معه، ولسوء الحظ بالنسبة لي، كان هناك حادث في الطريق لذلك وصلت متأخرة 10 دقائق، واعتذرت له، لكن قالي أنتِ عارفة في الـ 10 دقايق دول في كام حاجة ممكن تحصل؟، يمكن تدمير دولة في 10 دقائق؟ هل لو واحد مريض مراحش فيهم المستشفى ممكن يموت، وبعدها رفض مشاركتي في العمل بسبب التأخير و أنها ندمت جدا على أنها لم اعمل معه

أما عن تعاونها مع الفنان عزت أبو عوف من خلال مسلسل أحلام هند الخشاب، قالت ضياء الروح: عزت أبو عوف كان فنان جميل جدًا و دعمها جدا كان أبويا الروحي

كما تحدثت ضياء الروح عن طفولتها و أنها تعشق التمثيل من و هي طفلة و كانت تقلد فيروز و تشعر أنها مثلها و كانت والدتها تشجعها و تنصحها

أما عن دخولها مجال الإعلام و أنها مذيعة قالت ان هذا جاء بالصدفة بعد إجراء اختبار كاميرا في أحدي القنوات المصرية تم اختريرها لعمل برنامج رياضي و قالت إنها كانت سعيدة جدا و حست بالفخر و السعادة

أما عن سؤالها عن البطولة المطلقة قالت إنها مستعدة جدا لذلك و أنها تريد تقديم العديد من الأدوار و الاعمال و تعود للتمثيل بقوة

يذكر أن الفنانة ضياء الروح، ممثلة مصرية، شاركت بالتمثيل في مسلسل شمس منتصف الليل، ومسلسل إنسى اللي فات يا فرحات، ومسلسل سلمى يا سلامة ، احلام هند الخشاب ، فيلم حب البنات ، سلمي يا سلمي