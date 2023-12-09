جلسة عن استكشاف التمويل الإسلامى وأرصدة الكربون في الاقتصاد الأخضر خلال COP28

استضافت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حدثًا جانبيًا بعنوان "التآزر المستدام: التعاون الإسلامي والتمويل وأرصدة الكربون في الاقتصاد الأخضر" وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فى دبي، بدولة الإمارات.

أدار الحدث كورنيليا ماير، الرئيس التنفيذي لشركة ماير ريسورسز، وتضمن الحدث عروضاً تقديمية رئيسية من المهندي هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) و الرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والسيد سكوت ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Bedford Row Capital، ولمى سقاف، الرئيس التنفيذي لشركة أجيال للاستشارات الاستدامة، والبروفيسورة ليزا ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة XTCC.



ويقدم التمويل الإسلامي، المتجذر في مبادئ أخلاقية ومستدامة، إطارا مقنعا لتمويل العمل المناخي، وتتوافق الخصائص الرئيسية مثل تقاسم المخاطر، والمعاملات المدعومة بالأصول، والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية بسلاسة مع أهداف الاقتصاد الأخضر.

ويمكن لأرصدة الكربون، التي تمثل قليل من الانبعاثات، أن تكون بمثابة أصول قيمة ضمن أدوات التمويل الإسلامي، ومن خلال دمج أرصدة الكربون في المنتجات المالية، يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى تحفيز الاستثمارات الصديقة للمناخ وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون حيث أصبح تبني الاستدامة البيئية ضرورة أساسية للشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم ويمكن للتمويل الإسلامي، المساهمة في ذلك من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتجارة ائتمان الكربون ومن خلال تحديد وتعزيز الفرص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذه المجالات، بحيث يلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية المستدامة.



وأكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن هذا الحدث يأتي في الوقت المناسب وهو ضروري لأنه سيوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق مستقبل مستدام.

وأضاف أن التغلب على التحديات المرتبطة بدمج التمويل الإسلامي ومشاريع ائتمان الكربون يتطلب نهجًا متعدد الأوجه، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ويعد الحدث الجانبي COP28 الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) خطوة محورية نحو فتح أوجه التآزر بين التمويل الإسلامي وأرصدة الكربون، مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للجميع.