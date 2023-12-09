عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان المحافظه ، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية ايام الانتخابات الثلاث .

ووجه " المحافظ " ، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق الدقهلية ، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والاحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد اي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور مع جميع الجهات المختصة.

وشدد " مختار " ، على ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والاسعاف والصحه وشركات الخدمات وكافة الجهات ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل او معوقات وحلها علي الفور .

وقال " المحافظ ": ادعو أبناء الدقهلية وجموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها ولديهم انتماء لوطنهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

FB_IMG_1702117448372
FB_IMG_1702117448372
FB_IMG_1702117445844
FB_IMG_1702117445844
FB_IMG_1702117441504
FB_IMG_1702117441504
FB_IMG_1702117439360
FB_IMG_1702117439360
FB_IMG_1702117436952
FB_IMG_1702117436952
FB_IMG_1702117434688
FB_IMG_1702117434688
الحماية المدنية والإسعاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مراكز الشباب وزارة التنمية المحلية وزارة التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال صب الخرسانات المائلة فى مشروع الممشى السياحي

ترشيحاتنا

6 طلقات آلية.. التحقيقات: مهندس دار السلام ارتكب الجريمة على مدار يومين

رئيس الهيئة الوطنية يوجه رسالة للمصريين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

قبور أسمنتية.. التحقيقات: مهندس دار السلام دفن والدته أسفل السرير ووالده بالجراج

انتخابات الرئاسة المصرية.. الهيئة الوطنية تحدد الفئات المسموح لها التواجد في اللجان|مستندات

البابا تواضروس الثاني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق دستوري وواجب وطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ