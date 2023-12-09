منظمة التعاون الإسلامي تعلق على فشل مشروع وقف إطلاق النار بغزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن استيائها واستنكارها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب البيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي؛ قال حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة : إن هذا الإخفاق ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أن إخفاق المجلس في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.

كما جدد تأكيده على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

يشار الي ان فشل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثانية في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو.