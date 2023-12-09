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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

صدى البلد

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. يأتي تشكيل ليفربول كما يلي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.
  • خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات. ستكون المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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