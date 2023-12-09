تركى ال الشيخ: تشيللو أول فيلم عربى يعرض فى 1000 شاشة بأمريكا

نشر المستشار تركى آل الشيخ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، يكشف عن عرض فيلم “تشيللو” فى 1000 شاشة عرض بأمريكا.

وقال تركى ال الشيخ : “تشيلو هو اول فيلم عربي في التاريخ يعرض في اكثر من 1000 شاشه في صالات السينما في الولايات المتحده الامريكيه”.

ومن المعروف، أن فيلم تشيللو هو قصة المستشار تركي ال الشيخ من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة الأوسكار رفقة بطل سلسلة أفلام Saw الشهيرة " توبين بل"، بالإضافة إلى "غسان مسعود" ومن إخراج " دارن لين بوسمان" الذي اشتهر بإخراج أربع أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw.

تركى ال الشيخ

وتحدث تركى آل الشيخ عن فيلم “تسيللو” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عقب الانتهاء من تصويره قائلا : "في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول "تشيللو" الذي استغرق الإعداد له شهور وتم تصويره في ٨ أسابيع، ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا.

وأضاف تركى ال الشيخ : ٣٠٪ في أوروبا بشركة وطنية سعودية، عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وهذا واجب علينا، في المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج، وفي الملابس، وفي الديكور، الفيلم من إخراج مخرج أمريكي كبير، وإنتاج رزام.

وأوضح تركى ال الشيخ : " بروديوسر أمريكي كبير للإشراف، ومدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي، وخبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين، وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج، ولن تقل جودته عن أكبر الأفلام في هوليود.

واستطرد تركى ال الشيخ : كتشفت ان عالم السينما ليس سهلاً، اسأل الله التوفيق في تجربتي الأولى وأتمنى أن يحوز على رضاكم، اجتهدت وأتمنى النجاح".