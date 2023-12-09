أبوصدام: 20 مليون فلاح عازمون علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

دعا حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين جموع الفلاحين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا، لافتا إلي أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستورى لا ينبغي أن يتركه الفلاحين.

وأضاف عبدالرحمن أن الانتخابات الرئاسية التي ستبدا في داخل مصر غدا وتستمر ايام 11 و12 من الشهر الجاري هي أهم انتخابات رئاسية في تاريخ مصر حيث يمر العالم في مفترق طرق وتشهد البلاد تحديات جسيمة والمشاركة في هذه الانتخابات بمثابة دعوة للاستقرار ودعم لمؤسسات الدوله ومساهمة في تقوية النسيج الداخلي للوطن.

وأشار عبدالرحمن إلي أن الولاء للوطن يستلزم مشاركة فعاله في كل الانتخابات واختيار من يمثلك يعطي لصوتك قيمه باعتبار ان صوتك هو من سيحدد من يتولي امرك.

وأردف عبدالرحمن ان الفلاحين ولاول مرة يشاركون في نظام مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث انهم موجودين في معظم المؤسسات التي خرج لها تصاريح بمراقبة الانتخابات.

وأكد ابوصدام ان النقابة العامة للفلاحين شكلت غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للنقابة العامة للفلاحين بالقاهره بالإضافة الي وجود غرف عمليات فرعية بمقرات النقابة في كافة المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية وتحفيز الفلاحين للمشاركة الفعالة في هذه الانتخابات المهمة.

وأكد أن أكثر من 20 مليون فلاح عازمون على الإدلاء باصواتهم ومنح هذه الاصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي في هذه الانتخابات التي تبدأ غدا لتكملة الإنجازات الكبيرة التي بدأت في عهده بالقطاع الزراعي.