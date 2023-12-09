رقم جديد لـ محمد صلاح بعد تسجيله 150 هدفا في الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عاشر لاعب تاريخيا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله الهدف الـ 150 اليوم أمام فريق كريستال بالاس في إطار الجولة 16 من البطولة الإنجليزية.

200 هدف مع ليفربول

كما نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول، واحتل بذلك المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بوصوله إلى الهدف رقم 200 في جميع المسابقات، وذلك بعد تسجيله في مرمى كريستال بالاس في المباراة الجارية الأن.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب غير إنجليزي يصل إلى 200 هدف مع ليفربول، مما يُعزز تألقه الاستثنائي في النادي.

مشاركة صلاح كأساسي أمام كريستال بالاس اليوم ستكون مباراته رقم 301 مع ليفربول في مختلف المسابقات، ما يعكس الإسهام الكبير والاستمرارية في أدائه مع الفريق.