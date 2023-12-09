الصوفية يحشدون للانتخابات الرئاسية بموكب في حب مصر.. غدا

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، صباح غد الأحد الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣.

وأوضحت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أنها ستنظم موكب صوفي في حب مصر، حيث سيتجمع الأحباب لأداء صلاة العصر بمسجد سيدي صالح الجعفري.

وتابعت المشيخة: ثم يبدأ الموكب من مسجد سيدي صالح، وترفع لافتات كل طريقة، متجها لمبنى المشيخة العامه والتي سيكون بجوارها لجنة للتصويت في الانتخابات، علما بأنه سيتم توفير وسيلة لنقل الاحباب سواء من داخل القاهرة أو من المحافظات إلى مسجد سيدي صالح ثم العوده بهم.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.