الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

توج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري على حسب الزمالك 26-24، في المباراة جمعت بين الفريقين في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

خاض الأهلي مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا للدوري والكأس، بينما يلعب الزمالك بصفته الوصيف، وبهذا الفوز يحصد الأهلى اللقب للمرة الأولى.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.